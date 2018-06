Bij Lommel SK rolt de bal weer 21 juni 2018

Vanmiddag 13 uur wordt aan de Gestelsedijk de aftrap gegeven voor het nieuwe seizoen. De echte trainingen zijn pas vanaf maandag gepland maar intussen is het koppen tellen. Grote afwezige was nieuwkomer Jonas Vinck. Die blijkt na zijn fysieke problemen nog niet klaar voor het grote werk.





Dat Vinck sowieso nog kon voetballen was op zich al opmerkelijk. De voormalige Lierse-verdediger diende de afgelopen maanden af te rekenen met een levensbedreigend virus en het faillissement van zijn club. Op naar een tweede start in Lommel, zo leek het, maar fysieke tests tonen dat het daar voorlopig nog te vroeg voor is. Of waarom het vooropgestelde contract tot zo ver aan de kant wordt geschoven. Tel daarbij de afwezigheid van Gaethofs (examens) en Ruyssen (lijkt op weg naar RWDM) en trainer Van Imschoot zal het vanmiddag dus met een beperkt gezelschap moeten doen. "De volgende dagen staan helemaal in het teken van fysieke heropbouw en vanaf maandag zetten we een stapje verder. Ik reken tegen dan op nog enkele nieuwkomers, testers en enkele beloften. Komt goed hoor..."





Nog dit, werd de voorbereiding sinds mensenheugenis afgewerkt op de terreinen van Lutlommel, deze zomer wordt om praktische redenen en de nabijheid geopteerd voor de jeugdterreinen achter de Soeverein.