Bib opent drie nieuwe boekenruilkasten 01 maart 2018

Lommel Sinds deze week vind je op drie locaties nieuwe boekenruilkasten. "Het principe is eenvoudig", zegt cultuurschepen Kris Verduyckt (sp.a). "Wie een boek uit de kast haalt, legt een ander in de plaats."

De drie locaties zijn het station van Lommel, wijkvormingscentrum de Kievit in Balendijk, en de kerk van Kerkhoven. In deze kasten vind je als lezer een breed gamma aan boeken: van romans en jeugdliteratuur tot kinderboeken. Alle genres zijn welkom, met uitzondering van tijdschriften en kranten. "De enige voorwaarde is dat je een boek met een gelijkwaardige kwaliteit in de kast achterlaat", zegt Isabel Molenberghs van de bib. "Dus geen gedateerde of tot op de draad versleten exemplaren."





Leer je buren kennen

Schepen Verduyckt noemt de boekenruilkasten een nieuwe manier van 'delen'. "Boeken zijn niet geschreven of gemaakt om weg te gooien, maar om gelezen en herlezen te worden. Boekenruil is niet alleen goed voor het milieu, maar ook goedkoop en leuk. Zo'n ruilkast biedt immers ook kansen om je buren beter te leren kennen. Vaak blijf je even staan en snuffel je wat in de boeken. Zo ontmoet je anderen uit de buurt op een leuke manier." (BVDH)