Bezoek 'Lommel van morgen' tijdens Open Wervendag 04 mei 2018

Op Open Wervendag nu zondag krijg je de mogelijkheid om het Lommel van morgen te ontdekken. Zo kan je het nieuwe sportcomplex, met een zwembad en tennishal en de Kunstacademie verkennen en in de Provil kan je het klasgebouw bewonderen dat door de leerlingen zelf werd gebouwd. De bouw van het sportcomplex schiet goed op. "Tijdens Open Wervendag krijgen de mensen een unieke kijk achter de schermen", zegt Filip Claes van Optisport. "Je kan langs de verschillende baden wandelen en door de kleedkamers. Een ceremoniemeester leidt alles in goede banen. Ook Zed en Sop zijn van de partij. Zij laten de kinderen later tijdens de zwemlessen spannende avonturen beleven." Alle werven zijn gratis te bezoeken tussen 10 en 17 uur. Alle info vind je op www.openwervendag.be. (BVDH)