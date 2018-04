Bezoek de Lommelse beiaard 10 april 2018

Tussen 15 en 16 uur luiden in het stadscentrum van Lommel elke woensdag de beiaardklokken. Deze 63 exemplaren zorgen voor het weerklinken van uiteenlopende muziekstukken, van modern tot klassiek en van kinderliedjes tot Vlaamse klassiekers. Deze beiaard is elke eerste woensdag van de maand samen met de kerktoren gratis te bezichtigen. Ook voor groepen zijn er verschillende rondleidingen mogelijk.





Stadsbeiaardier Liesbeth Janssens helpt je graag verder, je kan contact met haar opnemen via jliesbeth@telenet.be. (BVDH)