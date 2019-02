Beeldig Lommel organiseert workshops voor kinderen BVDH

04 februari 2019

13u15 3 Lommel Op maandag 4 en dinsdag 5 maart organiseert Beeldig Lommel in De Adelberg workshops voor Lommelse kinderen.

De bedoeling is dat het festival hen zo de kneepjes van het ‘levend standbeeld’ zijn leert kennen. Het festival richt zich op kinderen tussen 6 en 17 jaar. Tijdens de workshop levend standbeeld gaat Yvon Hollander, zelf professioneel actief als levend standbeeld, samen met de kinderen aan de slag met mime, grime en kostumering. Samen ontdekken ze spelenderwijs hoe een levend standbeeld gecreëerd wordt en onderzoeken ze hoe ze de ideeën van de kinderen kunnen omzetten in een creatie. De workshop loopt van 9.30 tot ongeveer 16 uur en de kostprijs bedraagt 9 euro. ‘s Middags wordt er een gezonde lunch voorzien. Inschrijven kan via de balie van CC De Adelberg: 011 399 699 of reservaties@ccdeadelberg.be.