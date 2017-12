Arbeider (35) komt om in persmachine 02u58 5 Lommel Bij het recyclagebedrijf Rymoplast aan het industrieterrein Maatheide in Lommel is donderdagvoormiddag een arbeider om het leven gekomen.

Het incident gebeurde aan een balenpers waar één van de arbeiders aan het werk was. Om nog onduidelijke reden sukkelde de 35-jarige man in het machine, en was vrijwel op slag dood. Het ging om een toestel met een immense druk waarbij overlevingskansen miniem zijn. Het personeel duwde de noodstop nog in, en de hulpdiensten snelden ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.





De arbeidsinspectie is intussen met een onderzoek bezig om te achterhalen hoe de man in de machine kon terechtkomen.





Poolse familie

Het personeel - dat enkele uren na de feiten verder aan de slag ging - reageerde verslagen. "Je schrikt natuurlijk als je zoiets hoort", vertelt een personeelslid. "We weten niet hoe het is kunnen gebeuren. Het is verschrikkelijk. De man was aan zijn laatste uren voor zijn vakantie bezig. Dan zou hij voor enkele weken terugkeren naar Polen, waar zijn familie woonde. Het slachtoffer werkte hier al enkele jaren." Rymoplast is een dochteronderneming van de Nederlandse groep Morssinkhof Rymoplast. In de fabriek in Lommel wordt polyethyleenfolie gerecycleerd. (MMM)