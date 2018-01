Als eerste Belgen ultramarathon van 430 km overwonnen 25 januari 2018

02u36 0 Lommel Straffe gasten, da's wel het minste wat je kan zeggen van Lommelaar Hans Coolen en Genkenaar Pascal Poulain (43). De avonturiers zijn erin geslaagd om als eerste Belgen ooit te finishen in de 'Montane Spine Race'. Dat is een loodzware ultramarathon van 430 kilometer doorheen het noorden van Engeland met aankomst in Schotland. "In een week tijd heb ik amper 8 uur geslapen", zegt Hans.

De tocht ging van start in Edale aan het wandelpad Pennine Way en loopt tot het idyllisch Schots dorpje Kirk Yetholm. Het overgrote deel van deze 430 kilometer doen de deelnemers al lopend, met een rugzak van wel tien kilo op de schouders.





Wie bij de 120 deelnemers wil zijn, moet uitgebreid solliciteren. Dan nog finisht minder dan de helft, zo kwamen dit jaar 53 van de 120 mensen aan. De stoere Limburgers Hans en Pascal slaagden daarin. Bilzenaar Theo Leroy (61) staakte voorbij halfweg de strijd. "Alles is naar wens verlopen", glimlacht Hans. "We hadden ons erg goed voorbereid en wisten dat het heel zwaar ging zijn. Fysiek lukte het heel goed, maar mentaal was het wel erg slopend. Zeven dagen is heel lang en het slaaptekort bouw je alsmaar op. Soms moet je wel vijftig kilometer aan één stuk door de sneeuw wroeten. Eens je daarvan af bent, volgt een waterachtig moeras. Pascal zakte midden in de nacht eens tot aan zijn heupen weg in zo'n ijskoude plas en ik moest hem eruit sleuren. Achteraf konden we er om lachen. Het zijn de kleine momenten van geluk die ons op de been hielden: een streepje zon, contact met het thuisfront... We hadden zoveel energie en geld in deze trip gestoken, dat we absoluut wilden finishen. Ik gaf mezelf amper dertig procent, maar het is gelukt!"





Alweer aan de slag

Vanaf vandaag gaat Hans na enkele dagen uitblazen alweer aan de slag als vertegenwoordiger in de voedingssector. Met zijn deelname zorgde hij overigens ook voor extra aandacht voor vzw Onafhankelijk Leven. "Stan (12) is het zoontje van een collega en vriend en hij staat voortdurend voor grote uitdagingen." (BVDH)