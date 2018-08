Alexander Geuens: "Nog steeds geen goed gevoel" 09 augustus 2018

Alexander Geuens mocht in het criterium in Zolder als eerste aan de bak tijdens de proloog.





"Ideaal voor de rest, want ze hadden meteen een richttijd", lacht Geuens, die in het criterium op de dertiende plaats eindigde.





Toeval of niet, niet meteen het klassement waar een renner op rekent. Voor de start gaf de Lommelaar aan nog altijd op zoek te zijn naar de goede vorm. "Ik hoop dat ik vanaf volgende week eindelijk vertrokken ben. Ik heb nu weer enkele weken zonder competitie achter de rug, in Heusden gaat het weer echt van start."





Geuens kwam op 21 januari ten val en sindsdien ging het eigenlijk niet goed. "Ik had nochtans een paar keer het gevoel dat ik vertrokken was, maar een goede uitslag wou blijkbaar niet zeggen dat ik er weer helemaal stond."





Intussen loopt het seizoen stilaan op zijn laatste benen. Veel tijd rest er de Noord-Limburger niet meer. "Klopt, maar ik hoop toch dat de miserie achter de rug is. Wij zijn nog niet helemaal op het einde van de zomer, hé." (KWP)