Agressieve man moet vijftien maanden brommen 15 februari 2018

Een 24-jarige man uit Lommel moet vijftien maanden brommen nadat hij tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 vijf keer betrokken was bij een vechtpartij waarbij hij slagen en verwondingen heeft toegebracht. Dit leidde ook tot werkonbekwaamheid bij een slachtoffer. Bovendien was de man al een keer veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden voor gelijkaardige feiten. "Beklaagde kon zijn agressie niet onder controle houden en hield geen rekening met andermans fysieke integriteit. Het gaat om meerdere gevallen van totaal zinloos en ernstig fysiek geweld", staat te lezen in het vonnis. De beklaagde werd bij verstek veroordeeld en moet naast de celstraf ook nog 600 euro betalen. (BVDH)