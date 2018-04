Afscheid nemen in nieuw crematorium STUIFDUIN ZAL JAARLIJKS TOT 2.500 OVERLEDENEN CREMEREN BIRGER VANDAEL

02u36 1 Lommel De bouw van crematorium Stuifduin is afgerond. Naar verwachting zullen jaarlijks zo'n 2.000 tot 2.500 overledenen gecremeerd worden. Daarmee wordt een enorm hiaat in de regio gedicht. Met Bistro Stuifduin moet het crematorium ook een ontmoetingsplaats worden voor nabestaanden en rouwende families.

Het nieuwe crematorium vormt één site met de aangrenzende parkbegraafplaats. Het bestaande inkomgebouw wordt de hoofdtoegang voor de site. De imposante binnenruimtes sluiten naadloos aan op het omliggende landschap, bestaande uit dennenbos, heide en zand. De materialen baksteen, beton en hout stralen robuustheid uit en doorstaan moeiteloos de tand des tijds.





Het intergemeentelijke samenwerkingsverband PONTES staat in voor de crematies, afscheidsplechtigheden en uitvaartmaaltijden. Het organiseert als enige in Vlaanderen ook buitenplechtigheden en avondplechtigheden. In het Atrium (72 zitplaatsen) kan men op een mooie zomerse dag dus ook tussen duinen en vijvers een plechtigheid houden. Doordat het Atrium naast de spiegelvijver ligt, kan een kist of urne zo geplaatst worden dat het lijkt dat deze op het water staat. Aula Krokus telt 156 zitplaatsen en aula Orchis 112 zitplaatsen. In de gezamenlijke grote aula kunnen 324 mensen zitten.





In en rond het gebouw staan twee kunstwerken. De glazen zwarte cirkel op de spiegelvijver is van de hand van Ilse Van Roy. Het symboliseert het eeuwig leven en de hoop. De hemel wordt weerspiegeld als metafoor van het leven en de dood. In de invoerruimte hangt een blauw glazen kunstwerk 'de Reis', dat zowel duidt op het rouwproces als op de overledene die de wereld verlaat.





Limburgse vlaai

Vanaf nu hoeven inwoners uit de regio Noord-Limburg, goed voor 270.000 mensen, niet langer naar Turnhout, Hasselt of Nederland voor een crematie. De stad Lommel werkte hiervoor samen met Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Neerpelt, Overpelt en Peer. "Tijdens de overlegmomenten werden ideeën uitgewisseld over de gewoontes en behoeften inzake uitvaart. De gewoontes omtrent koffietafels en catering verschillen immers sterk per regio. Zo zijn we er ons intussen van bewust dat de Limburgse vlaai niet mag ontbreken en er een sterke nood is aan diensten op zaterdag. Ook in de toekomst zullen er nog meer overlegmomenten volgen", aldus algemeen directeur Tom Wustenberghs.





Geen auto

Volgend weekend is er een officiële openingsplechtigheid op zaterdag en zet het crematorium de deuren open op zondag. "We hebben al zo'n 1.860 inschrijvingen. We gaan de mensen een tasje koffie en vlaai geven in een grote tent. Mensen moeten zich vooraf inschrijven voor onze opendeurdag via www.pontes.be, waar ze ook hun gewenste tijdstip kunnen aanklikken. We manen iedereen aan om het gebruik van de auto te mijden", aldus communicatiemedewerker Klara Koyen.