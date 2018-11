Adelberg zoekt podiumbeesten voor Huiskamerfestival Birger Vandael

26 november 2018

14u43 0 Lommel Van vrijdag 24 mei tot zondag 2 juni vindt ‘Gluren bij de Buren’ plaats. Dit is een initiatief van Lommel en zes Kempense gemeenten (Arendonk, Dessel, Geel, Laakdal, Mol en Retie) waarbij lokale podiumkunstenaars optreden in een onbekende huiskamer.

De organisatie is op zoek naar mensen die bedreven zijn in muziek, woord, dans, theater of comedy en enige podiumervaring hebben. Wie zich geroepen voelt, kan zich via de website van CC De Adelberg inschrijven of surfen naar de Facebookpagina ‘Gluren bij de Buren Huiskamerfestival’ en het inschrijvingsformulier aanklikken. Dat kan nog tot en met 16 december. Midden februari word je vervolgens in contact gebracht met het gastgezin waar je zal optreden en op 28 februari kan je tijdens de infoavond kennismaken met je huiskamer. De organisatie kan eventueel ook een geschikte locatie vinden voor bandjes of een koor.

Artiesten ontvangen

Ook naar mensen die hun huiskamer beschikbaar willen stellen, wordt een oproep gedaan. Jij zorgt dan voor een prettig onthaal van de performer en de ontvangst van de toeschouwers. Natuurlijk mag je zelf ook vrienden en kennissen uitnodigen. Misschien is je woonkamer te klein, maar heb je een mooie achtertuin of leuke garage waar het concert kan plaatsvinden. Meld je alvast aan bij het cultuurcentrum, zij houden je op de hoogte van het inschrijvingsmoment voor huiskamers.