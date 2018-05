Actrice en schepen houden Plastic Attack op supermarkten 29 mei 2018

In Lommel vindt zaterdagvoormiddag een 'Plastic Attack' op enkele supermarkten plaats. De actievoerders vragen om plastic verpakkingen achter te laten.





Het initiatief komt van actrice Katrien De Ruysscher, bekend als Judith in de één-soap 'Thuis', en milieuschepen Kris Verduyckt (sp.a). Ze krijgen daarbij de hulp van enkele vrijwilligers van het Ecocafé. "Dit is een vervolg op de actie 'Mei Plasticvrij' en de discussie rond statiegeld. Een Plastic Attack op een supermarkt is een vriendelijk en symbolisch protest tegen het overmatig gebruik van plastic verpakkingen. We maken hiermee duidelijk aan de supermarkten dat het beter kan en moet", oppert Katrien De Ruysscher.





"We vragen deelnemers om overbodige verpakkingen achter te laten aan de winkel", pikt milieuschepen Kris Verducyt in. De Alma, Colruyt en wellicht ook Delhaize van Lommel mogen zich zaterdag tussen 10 en 12 uur opmaken voor de actievoerders. (BVDH)