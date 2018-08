Achtnacht met de Romeo's 02 augustus 2018

02u27 0

Zaterdagavond vanaf 19 uur vindt in het Stadscentrum het gratis evenement 'De Achtnacht' plaats. Er zijn live optredens van de Romeo's en er is een speciale 'tribute' rond Andre Hazes en Tina Turner. Het podium wordt opgesteld tussen het Tuincafé en De Kroon en de vele gezellige terrasjes zullen ongetwijfeld vol lopen. Rond 1 uur is het event afgelopen, al wordt er in de cafeetjes ongetwijfeld nog verder gezongen en gedanst. (BVDH)