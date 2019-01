Achterbouw van woning vat vuur Toon Royackers

20 januari 2019

17u40 0 Lommel Aan de Anjerstraat in Lommel-Werkplaatsen heeft zaterdagavond een korte maar hevige brand gewoed in de achterbouw van een woning. Op het moment van de brand waren de bewoners zelf niet thuis.

Alerte getuigen sloegen wel meteen alarm bij de hulpdiensten. Die konden gelukkig voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het huis zelf. In de woning is er helaas wel rookschade. Ook de achterbouw zelf heeft veel brandschade opgelopen. Het pand is daarom voorlopig onbewoonbaar verklaard. Het getroffen gezin kreeg voorlopig onderdak aangeboden bij familie.