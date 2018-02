Acht 'overbodige' Staffords bij Noodasiel Lommel 26 februari 2018

Er werd in het nieuws afgelopen week bericht over een zekere problematiek met Staffords. Stoere macho's hebben graag dat hun hond blaft en agressief overkomt.

Ze halen een Stafford in huis, maar na een zekere tijd zijn ze deze beu en worden ze voor adoptie geplaatst. Een fenomeen dat men kent bij vzw Noodasiel Lommel.





"De overgrote meerderheid van honden die hier worden binnengebracht, zijn inderdaad Staffords", bevestigt voorzitter Johnny Laurent. "Momenteel zitten er acht Staffords in het noodasiel. Soms zijn de helft van onze honden Staffords, al streven we ernaar om het percentage ongeveer op één derde te houden. De keuze van wie we aannemen is niet willekeurig. We werken met een wachtlijst en als er eentje wordt geadopteerd, bellen we mensen op de wachtlijst op met de boodschap dat ze hun hond kunnen komen brengen. Ook op die wachtlijst staan er momenteel een achttal Staffords."





Problemen met agressie waren er in het noodasiel amper, maar men let er wel op dat de beestjes niet worden geadopteerd door gezinnen met nog andere honden. "Dat liep in het verleden ooit faliekant af. Het is vaak een kwestie van socialisatie."





