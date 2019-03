80 uur werkstraf voor man die ex-werkgever bestal BVDH

12 maart 2019

11u41 0 Lommel Een 32-jarige man uit Meerhout is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor twee diefstallen die hebben plaatsgevonden bij Ducatt in Lommel op 25 en 26 mei 2017. Beklaagde stapelde tijdens de behandeling van de zaak een aantal ongeloofwaardige elementen op.

De dertiger ging ’s nachts langs bij zijn voormalige werknemer, die net failliet was verklaard. Hij heeft er enkele ramen stukgeslagen en materialen waaronder een boormachine gestolen. Uit beelden van een dvd – die in de rechtbank werden getoond – bleek dat hij wel degelijk een camera afkoppelt gedurende de feiten. Beklaagde beweert echter dat hij ter plaatse was om kledij mee te nemen waar hij recht op had.

Handschoenen in mei

“Wat is de bedoeling geweest van zijn aanwezigheid?”, vroeg de procureur zich af tijdens de behandeling van de zaak. “Als je recht hebt op die kleren, waarom doe je dat dan ’s nachts? En waarom laat je camerabeelden verdwijnen? De rugzak die hij toen bij zich had, werd niet teruggevonden bij een huiszoeking. Het is vreemd dat hij die geleend zou hebben. Bovendien droeg hij handschoenen eind mei, ook dat lijkt me niet noodzakelijk.” Beklaagde moet ook een schadevergoeding betalen van 1.850 euro.