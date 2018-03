53.000 euro voor 59 verenigingen 16 maart 2018

59 socio-culturele verenigingen in Lommel zullen in totaal 53.056 euro subsidies ontvangen om hun werking te ondersteunen. "We werken met verschillende subsidiekanalen", geeft schepen van Cultuur Kris Verduyckt (sp.a) aan.





In de eerste plaats zijn er de gewone werkingssubsidies, aangevuld met bonussubsidies voor extra activiteiten. Verder zijn er de gildes en de dans- en muziekverenigingen die aanspraak maken op uitrustingssubsidies. Onder meer De Nieuwe Harmonie, Harmonie Hoop in de Toekomst, Fanfare Sint-Eligius en Fanfare De Heidegalm lieten instrumenten herstellen, kochten nieuwe instrumenten en investeerden in kledij. (BVDH)