500 lentevuurspinnen krijgen nieuwe thuis GROOTSTE SPINNENVERHUIS OOIT IN VLAANDEREN

03 september 2018

Lommel Grote verhuisoperatie afgelopen weekend op Kristalpark III in Lommel. Daar kwamen verschillende vrijwilligers één van de grootste populaties van lentevuurspinnen ter wereld helpen inpakken. De zeldzame spinnen moeten allemaal verhuizen omwille van de aanleg van een zonnepanelenpark. Of ze allemaal zullen overleven, is eerder onwaarschijnlijk.

"Begin oktober vermalen bulldozers de thuisbasis van de lentevuurspin", vertelt Davy Paulus van Natuurpunt. "Meer dan 100 hectare eeuwenoud heidelandschap moet verdwijnen om plaats te maken voor een park van zonnepanelen. Vandaag verblijft in Lommel één van de grootste populaties ter wereld van de lentevuurspin. Deze soort is erg zeldzaam, en nergens ter wereld wordt op warme lentedagen zo'n concentratie van felgekleurde mannetjes waargenomen als hier in Lommel."





Ook spinnenliefhebbers van de vereniging Arabel kwamen daarom zondag helpen. "Of de verhuis zal slagen is niet zeker, maar het is de énige kans die onze vrijwilligers nog kunnen bieden aan de mooiste spin van Europa."





Geoefende ogen

Zaterdagmorgen kwamen de medewerkers ter plaatse met schopjes en buizen. Probleem is dat de spin ondergronds leeft, en alleen geoefende ogen zien de kleine webjes die ze bovengronds weven. "De voorbije weken zijn we met specialisten op het terrein geweest om de spin te zoeken", legt Koen Van Keer van Arabel uit. "Van zodra we een of meerdere webjes ontdekken, markeren we de locatie. Bij de verhuis wordt de spin samen met haar web en de omliggende grond uitgestoken. Grond en spin worden nadien in z'n geheel 'herplant' op Balimheide, een stukje verderop. Een garantie dat het lukt hebben we niet, maar we hopen dat de spinnen toch opnieuw een thuis kunnen vinden. Proberen we het niet, dan is de spinnenpopulatie zeker ten dode opgeschreven. Het afvlakken van het terrein en verwijderen van al het groen kunnen ze nooit overleven. Dat weten we omdat we identiek hetzelfde hebben zien gebeuren op Maatheide, het andere bedrijventerrein hier vlakbij. Helaas kunnen we niet alle spinnen verhuizen. Daarvoor ontbreekt het ons aan mankracht en middelen."





Afgelopen weekend werden 200 lentevuurspinnen verhuisd.





"We hopen uit te komen op een totaal van 500 door de volgende weken verder te gaan", besluit Davy Paulus. "De duizenden exemplaren die hier zitten allemaal redden is onbegonnen werk. Vanaf 1 oktober wordt het hele terrein al gemaaid."





"Er zijn nochtans alternatieven, om meer natuur te behouden. Maar het lijkt erop dat men voor de makkelijkste en meest destructieve werkwijze kiest. We proberen nog steeds om bijkomende afspraken te maken, want voor de lentevuurspin en andere zeldzame soorten blijft dit toch dramatisch."