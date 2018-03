43.000 gratis exemplaren van derde fietsgids 20 maart 2018

Ook dit jaar pakken Lommelaars Dirk Van Bun en Leo Swinnen uit met een nieuwe editie van de fietsgids 'Fietsen in en om Limburg 2018'. Er zullen maar liefst 43.000 gratis gidsen verspreid worden. "Met behulp van 250 verschillende knooppunten en 49 routes kan je maar liefst 1.500 kilometer fietsplezier beleven", stelt Leo Swinnen.





In 2016 had de gids van 'Tips voor Fietsers' een oplage van 12.000 exemplaren en waren er vijf startgemeenten. Een jaar later ging men naar een oplage van 31.000 exemplaren en negen startgemeenten. Dit jaar groeide de gids verder naar 17 startgemeenten. Vooral het zuiden van de provincie is nu meer betrokken. Zo kan je dankzij de gids helemaal naar Sint-Truiden, Borgloon en De Voerstreek rijden. "Telkens zijn de routes voorzien van handige afknipstroken waarop alle knooppunten en stopplaatsen in de vorm van een horecazaak vermeld staan", vertelt Swinnen.





Dirk Van Bun laat weten dat men de gids toch een beetje wilde beperken in pagina's en daarom verschillende routes op één pagina heeft gezet. "Je kan de gids verkrijgen via de toeristische diensten van de zeventien fietsvriendelijke gemeenten en steden of via de 82 zaken die in de gids zijn vermeld. Via de website www.tipsvoorfietsers.be kan je ze ook downloaden. Dit jaar kan je trouwens ook een elektrische fiets ter waarde van 1.549 euro winnen", knipoogt de Lommelaar.





(BVDH)