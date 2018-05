340 leerlingen krijgen voorstelling 'Sex Thing' 19 mei 2018

De dienst onderwijs biedt samen met CC De Adelberg de voorstelling Sex Thing van Theater O'Kontreir en Child Focus aan. "Alle vier de Lommelse secundaire scholen gingen in op het aanbod, dat zich richt op leerlingen van de tweede graad. In totaal zullen 340 leerlingen dinsdag naar het cultuurcentrum komen", vertelt schepen van Onderwijs Kris Verduyckt (sp.a). Het verhaal gaat rond het fenomeen 'sexting' en wil duidelijk maken dat iedereen die ongewenst mee een seksueel getinte foto verspreidt, verantwoordelijk is voor de gevolgen. Ook het publiek krijgt een rol in de voorstelling. Samen met de voorstelling werd een lesmap ontwikkeld waarmee de voorstelling ingeleid en nabesproken kan worden zodat de problematiek rond Sexting ook daadwerkelijk bespreekbaar gesteld wordt.





