32 assistentiewoningen in Lommel Centrum Birger Vandael

10 januari 2019

10u21 0 Lommel Op de hoek van de Klachtloopstraat en de Molsekiezel stelt Lommel 32 nieuwe assistentiewoningen te huur. “Deze zijn bedoeld voor 70-plussers die nog zelfstandig kunnen wonen”, vertelt bevoegde schepen Nancy Bleys (CD&V).

Elke woning beschikt over een gezellige woonkamer met een comfortabel ingerichte keuken, een slaapkamer en een volledig aangepaste badkamer. “Bovendien is er een videofoon en een oproepsysteem voor noodsituaties. De woningen verschillen van grootte en ruimte. Elke bewoner kan zijn assistentiewoning naar eigen smaak inrichten”, gaat Bleys verder. Er is een lift voorzien in het gebouw en er zijn enkele gemeenschappelijke ruimtes waar elke bewoner gebruik van kan maken. Een voorbeeld is ‘de ontmoetingsruimte’, waar je gezellig kan samenzitten en zelfs een familiefeest kan organiseren. In de kelder is een wassalon met was- en droogmachines en er is een ondergrondse garage voor alle voertuigen van de bewoners.

Sociaal contact

De assistentiewoningen zijn een oplossing voor wanneer de eigen woning te groot is en er een zorgbehoefte ontstaat. Zo’n woning is kleiner, maar alles is er voorzien. “Het noodoproepsysteem staat in verbinding met ons nabijgelegen woon- en zorgcentrum Kapittelhof,” legt Bleys uit. “De badkamer is voorzien van beugels en een zitje in de douche en er is geen niveauverschil om valgevaar tegen te gaan.” Ook het sociaal contact in de assistentiewoningen is een pluspunt. Er is de mogelijkheid om aan sociale activiteiten deel te nemen en de mensen in de residentie zitten allemaal in dezelfde leeftijdsgroep. Een woonassistente helpt je verder met al je vragen. Ze geeft uitleg over het aanbod hulp in huis, maar mensen bepalen zelf welke hulp ze wensen.

De dagprijs is samengesteld uit de prijs voor het verblijf en de prijs voor de zorg- en dienstverlening. Deze ligt tussen 23,74 en 27 euro. Een staanplaats voor de auto in de ondergrondse garage kost €20 per maand. De fiets of scootmobiel kan men gratis plaatsen op de daarvoor voorziene ruimte in de garage. Inschrijven voor de assistentiewoningen kan vanaf 68 jaar. Lommelaars die 70+ zijn en hier 10 jaar wonen of na de leeftijd van 60 jaar Lommel verlaten hebben en er 20 jaar gewoond hebben, krijgen voorrang. Alle overige informatie over de assistentiewoningen, de aangeboden zorg en dienstverlening en de toewijzing kan je lezen op www.lommel.be/assistentiewoningen.