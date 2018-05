30 maanden voor aanranding 13-jarige 02 mei 2018

02u37 2

Een 22-jarige Lommelaar moet dertig maanden naar de cel nadat hij op 19-jarige leeftijd een meisje van 13 heeft aangerand. "Ik weet dat ik te ver ben gegaan", liet de man verstaan tijdens het onderzoek. De feiten speelden zich af tussen 31 maart 2015 en 14 juni 2015, maar kwamen pas in het najaar aan het licht. Het meisje moest immers meteen ook toegeven aan haar moeder dat ze uit het huis was geslopen voorafgaand aan de feiten. Gedurende die periode was er sprake van intensief sms-contact tussen de twee. De rechtbank vindt de verklaring van het slachtoffer geloofwaardi. Telefonieonderzoek en mastbepaling bevestigen het verhaal van het slachtoffer. "De man had zijn seksuele driften niet onder controle", luidt het vonnis. De man wordt voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten. Voor een tweede feit wordt hij wel vrijgesproken. Op 30 november worden de debatten heropend voor burgerlijke belangen. (BVDH)