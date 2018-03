23-jarige maakt het bont en vliegt cel in 21 maart 2018

02u50 0

Een 23-jarige Lommelaar is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van een jaar omwille van een karrevracht aan overtredingen Een 31-jarige Nederlandse kennis van de man krijgt zes maanden met uitstel. Het duo maakte het erg bont in de zomer en het najaar van 2015. Zo ging het aan de haal met een portie drank van de Hamont Tennis Club. De Lommelaar maakte ook een laptop buit, belde nodeloos naar politiezone HANO en bestelde een taxi terwijl hij wist dat hij geen geld had. Samen met zijn vriend verzette hij zich tussendoor hevig tegen agenten van politiezone Kempenland.





(BVDH)