16 ondernemers erkend als nieuwe Bosland Gastheer Birger Vandael

13 februari 2019

15u26 0 Lommel Deze week werden zestien ondernemers uit de Boslandgemeenten erkend als Bosland Gastheer. Na een opleidingstraject en een toegangsproef worden ze nu geschikt geacht om bezoekers van de juiste informatie te voorzien en de belangrijkste toeristische kaarten aan te bieden.

Het opleidingstraject is verspreid over verschillende maanden. Daarin kwam de nodige kennis over het toeristische aanbod en de info over fauna en flora uitgebreid aan bod. Bosland maakt de opleiding mogelijk omdat men steeds vaker ziet dat bezoekers ook bij ondernemers zoals B&B’s, ijssalons of koffiebars info opvragen over toerisme. Bosland organiseert niet enkel een opleiding, maar ook jaarlijks verschillende netwerkmomenten. Zo blijft iedereen op de hoogte over alles wat er reilt en zeilt binnen Bosland, en krijgen ze de mogelijkheid om collega ondernemers te leren kennen. Tenslotte promoot Bosland haar Gastheren actief via de website en social media kanalen.

De nieuwe gastheren uit Lommel zijn Park De Soeverein, Restaurant De Elze, Huis over Grenzen - Duitse Militaire Begraafplaats en Tea Room & Shop Yvestown. In Hechtel-Eksel vervoegen koffiebar De Kletskop, fietscafé De Groenen Hoek, Restaurant - Taverne ’t Exelshof en sociaal ondernemerschap De Winning het lijstje. Voor Pelt zijn dit camping - fietscafé De Ballasthoeve, B&B Het Koningshofje en ijssalon De Kleine Hof. En tenslotte verwelkomen we vanuit stad Peer Center Parcs Erperheide, B&B Factorij10, Lim Discovery en Poire & Provence als Gastheren.

Samen met de eerste lichting van gastheren uit 2017 telt Bosland nu 27 enthousiaste ondernemers die de gasten kwalitatief kunnen informeren.