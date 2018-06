"Ware overrompeling" op Beeldig Lommel 18 juni 2018

02u35 1 Lommel Dit weekend vond de elfde editie van Beeldig Lommel plaats. Het uniek tweedaags internationaal festival lokte in totaal ongeveer 70.000 bezoekers. De organisatie spreekt zelf van een "ware overrompeling".

83 artiesten en 13 artiestenbegeleiders uit de Benelux, maar ook uit Oekraïne, Bulgarije en zelfs Argentinië zorgden samen met 25 muzikanten uit Lommel voor het spektakel. Dit jaar stond diversiteit van levende beelden centraal. Stilstaande beelden wisselden af met interactieve beeldengroepen en kleurrijke beeldenduo's. Bewoners van Jurassic Park of Lommelse muzikanten, je vond het dit weekend allemaal in de straten van Lommel. Wie door een kijkdoos keek, werd zelfs zelf deel van een creatie.





Ook de artistieke ontplooiing van kinderen is een prioriteit bij de organisatie. Voor 2018 liepen trajecten met kinderen van de Kunstacademie Noord-Limburg en met kinderen uit kansengroepen. In samenwerking met instellingen uit Lommel werden kinderen uit kansarme gezinnen begeleid tot deelname. Het Burgemeesterpark werd door tal van kinderen uitzonderlijk gemaakt. "Alles is perfect verlopen en er waren geen incidenten", blikt Cindy Daems tevreden terug.





(BVDH)