‘Volkstrauertag’ op Duits kerkhof BVDH

13 november 2018

15u59 0 Lommel Aanstaande zondag vindt om 13 uur een speciale herdenkingsplechtigheid plaats op de begraafplaats van Lommel. ‘Volkstrauertag’ wordt georganiseerd door de Duitse Oorlogsgravendienst in samenwerking met het Huis Over Grenzen Lommel, een onderdeel van de jeugdwerking van de Volksbund.

Het doel van deze ceremonie is om de slachtoffers van oorlog, geweld en terreur wereldwijd te herdenken ongeacht nationaliteit, geslacht, huidskleur of geloofsovertuiging. Traditioneel worden er kransen neergelegd en worden er toespraken gehouden door onder andere de Ambassadeur van de Duitse Bondsrepubliek in België en door Belgische en Duitse burgerlijke, militaire en kerkelijke autoriteiten.

Deze week organiseert het Huis Over Grenzen overigens ook het project ‘Memory in Motion’. Dit project wordt gesubsidieerd door de provincie Limburg. Belgische leerlingen van de Wico campus uit Lommel en Duitse leerlingen van het Matthias Claudis Gymnasium uit Gehrden, gaan samen dieper in op de herinnering aan WOI in beide landen en wat die precies inhoudt. Ook de betekenis van de wapenstilstand in 1918 voor de samenleving vandaag staat centraal. Het uitgangspunt is de impact van 11.11.1918 op de geschiedenis en herinneringscultuur van beide landen gedurende de afgelopen 100 jaar. Deze creaties van de leerlingen worden tijdens de ceremonie voorgesteld aan het publiek.