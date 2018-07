"Superfier dat mijn zonen dezelfde sport doen" Meesterknecht van Tom Boonen leeft zich nu volop uit als wielervader BIRGER VANDAEL

20 juli 2018

02u35 0 Lommel Als profenner maakte Lommelaar Kevin Hulsmans naam als meesterknecht van Paolo Bettini, Tom Boonen en Filippo Pozzato. Maar ook na zijn wielerpensioen in 2015 staat de koers nog steeds centraal in zijn leven. Daar zitten zijn twee zonen voor veel tussen.

Kevin Hulsmans is tegenwoordig sportdirecteur bij het Home-Solution Soenens Cycling Team. Maar bovenal is Kevin trots op zijn rol als wielervader. Zonen Ferre (10) en Senne (14) erfden van hun vader de liefde voor de fiets en nemen intussen ook deel aan wedstrijden.





Dus jouw zomer staat ook nu nog helemaal in het teken van de koers?

"Dat kan je wel zeggen, al heb ik het eigenlijk nooit anders geweten (lacht). Nadat ik gestopt ben met koersen, hebben mijn zonen meteen overgenomen. Nu Senne bij de nieuwelingen rijdt, zijn er ook al eens wedstrijden op een weekdag. Als ploegleider ben ik op dit moment iets minder actief, omdat we met een beurtrol werken. In het voorjaar, met de grotere klassiekers en enkele rondes, was het drukker. Eigenlijk komt het goed uit dat ik op dat vlak nu wat gas kan terugnemen."





Er is niets zo leuk als zelf coureur zijn, klinkt het vaak. Heb jij dat gevoel ook?

"Ik ben heel blij dat ik zelf renner ben geweest, maar ik mis het wereldje absoluut niet. Na zestien jaar had ik het wel gezien, al geniet ik er nog steeds van om te kunnen fietsen. En overdag werk ik als accountmanager bij distributeur van fietsmaterialen Teheva en fietsenmerk Isaac."





Jouw zonen doen het intussen uitstekend op wielervlak. Ferre won een miniversie van Parijs-Roubaix en Senne behaalde ook al wat Limburgse titels.

"Als ouder ben je altijd trots op je kinderen, zeker als ze voor dezelfde sport kiezen. En het is mooi meegenomen dat ze het dan ook nog eens goed doen: Ferre wint bijna overal waar hij start, Senne rijdt tussen jongens die tot anderhalf jaar ouder zijn en heeft het logischerwijs iets moeilijker."





Kan je hen vergelijken met jezelf? Jij had als renner ook tijd nodig om te groeien, alvorens dan bij de beloften wel Omloop Het Volk en de Ronde van Vlaanderen te winnen.

"Senne beleeft hetzelfde verhaal als dat van mij: hij moet wat meer vechten. Ferre wandelt door de categorieën heen. Hij kon bij wijze van spreken pas lopen en fietste al met zijn broer rondjes op de wielerpiste in Peer."





Welke vaderlijke raad geef je hen?

"Uiteraard dat ze veel plezier moeten beleven. Maar ik vind het ook belangrijk dat als ze zich aan iets wagen, ze het wel degelijk goed moeten doen, met de nodige discipline. Ik was toentertijd erg streng voor mezelf en lag steevast om 21 uur in bed. Voor de jeugd is er tegenwoordig veel meer afleiding. Wij fietsten en speelden buiten, jongeren vandaag leven achter hun 'kaske'. Wel geef ik hen tips mee uit mijn wielercarrière. Bij Ferre gaat dat bijvoorbeeld over positionering in de sprint en hoe hij met de wind moet omgaan. Bij Senne ga ik wat dieper in op het koersgedrag."





In 2005 reed je in de Ronde van Frankrijk. Maak je tijd vrij om de Tour te volgen?

"Tuurlijk wel. Ik vind het een beetje spijtig dat de Tour samenvalt met het WK voetbal en zo in het begin wat minder aandacht kreeg. Verder betreur ik ook de kritiek van mensen dat de Tour zo saai was tijdens de eerste week. De hectiek in Roubaix was bijvoorbeeld erg mooi om zien. Verder komen er sterren op de voorgrond, zoals Gaviria, Alaphilippe en Thomas uiteraard."





Zelf was je niet bepaald een klimmer. Bij je Tour-deelname eindigde je in een bergetappe buiten tijd.

"Ik vind het spijtig dat nog niemand het idee heeft gehad om eens een week lang de renners in de 'grupetto' (de grote groep met mindere klimmers, red.) te volgen. Dan zou je echt een volledig ander beeld krijgen van knechten en sprinters. Voor de 'bus' gevormd wordt, zijn er renners die al 84 keer tussen hun kader hebben gehangen om toch maar mee te zijn. Het is een vaak een marteling om daar überhaupt te zitten en dan ook nog eens op tijd aan de aankomst te zijn. Voor sommigen is dat een strijd die zwaarder is dan die van de favorieten."





We kwamen je de afgelopen jaren ook al wel eens tegen als brandweerman.

"Dat is inderdaad nog steeds een hobby als vrijwilliger. Recent heb ik mijn rijbewijs als vrachtwagenchauffeur bij de brandweer behaald en ik volg nu die opleiding. Als er een melding binnenkomt van een zware brand, heb ik steevast een dubbel gevoel. Enerzijds is het een uitdaging om te gaan blussen, anderzijds blijft het voor de slachtoffers pure miserie."





Conclusie: je ben niet in een zwart gat gevallen na jouw carrière?

"Absoluut. Bij Vastgoedservice (de ploeg waar Kevin zijn wielerloopbaan beëindigde, red.) kreeg ik de belofte dat ze me na mijn carrière zouden opvangen, en dat is ook gebleken. Ik heb veel te danken aan die ploeg. En als wielrenner denk je altijd dat je het druk hebt, maar nu heb ik veel meer te doen. Ik ben van 8 tot 17 uur op de baan en daarna begint het leven pas. Soms hoor ik ook nog wel eens iets van Tom Boonen en Italiaanse en Spaanse ploegmaten van weleer, maar niet meer dagelijks. We hebben ons eigen leven en ik ben daar erg gelukkig mee."