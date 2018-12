‘Powermadam’ Miet in de finale van The Voice Senior: “Het zou leuk zijn als dit verhaal nog even doorgaat” Birger Vandael

27 december 2018

15u02 4 Lommel Miet Luyten (61) uit Lommel staat vrijdagavond om 20.35 uur in de finale van ‘The Voice Senior’. De stiel leerde ze in haar eigen kelder, waar ze met haar bandje ‘The Last Chance’ repeteert.

De eerste editie van het VTM-programma werd een groot succes, met meer dan een miljoen kijkers. Eén van de acht finalisten zal een single mogen opnemen en krijgt ook een geldprijs van 10.000 euro.

Voor Miet kon de wedstrijd enkele weken geleden niet beter beginnen. Ze bracht ‘Old Time Rock & Roll’ van Bob Seger en zag hoe de drie juryleden zich omdraaiden. Ze koos uiteindelijk voor Natalia als coach. “Zij leerde me correct bewegen en gaf me een extraatje aan power”, aldus Miet. “Het is echt een toffe madam!”

Natalia is echt een toffe madam Miet over haar coach

Met ‘Maria’ van Blondie wist Miet vervolgens een finaleticket in de wacht te slepen. En in die finale zal ze nu ‘De allereerste keer’ van Rita Deneve zingen. “Ik had graag iets van Tina Turner gebracht, maar in Vlaanderen is het altijd een voordeel als ze je kunnen verstaan.”

Hobbybandje

De zingende huisvrouw gaat dus van de kelder naar het finalepodium. “Eigenlijk is The Last Chance een hobbybandje”, klinkt het. “Plezier maken staat centraal. De naam is een verwijzing naar onze leeftijd, want we zijn allemaal ouder dan zestig. Toen The Voice Senior aangekondigd werd, moest ik me inschrijven van mijn schoonzus — zoniet zou zij het doen. Twee dagen voor de inschrijvingen gesloten werden, heb ik dan toch een brief gestuurd. En blijkbaar heb ik tijdens de audities overtuigd.”

In Lommel is Miet intussen een bekendheid. “Onze familie woont hier al heel lang, dus sowieso kennen ze ons wel goed. Maar ook buiten Lommel word ik wel eens herkend. Ik heb al selfies moeten nemen en handtekeningen moeten uitdelen, maar dat valt goed mee. Het doet me wel plezier dat ze me een ‘powermadam’ noemen en vertellen dat ik een prachtige stem heb.”

Winnen of niet: Miet hoopt dat ze na de finale sowieso nog op de planken kan staan. “Het zou leuk zijn als dit verhaal nog even doorgaat.” In het Klosterhof, in deelgemeente Kattenbos, wordt de finale alvast op groot scherm gevolgd.