"Perceptie tegen en dan is vertrouwen zoek" SP.A VINDT ONTSLAG ANICK BERGHMANS ENIGE JUISTE BESLISSING BIRGER VANDAEL EN MARCO MARIOTTI

30 juni 2018

02u28 0 Lommel Anick Berghmans (sp.a) neemt ontslag als schepen en zal komende verkiezingen niét op de lijst staan. Naast het onderzoek over haar betrokkenheid bij de plofkraken gonst het al maanden van de geruchten over haar persoonlijk druggebruik. Keek sp.a al die tijd weg? "Integendeel. Na confrontatie ontkende ze telkens met het hand op het hart", zegt burgemeester Peter Vanvelthoven (sp.a).

Nu Anick Berghmans in het oog van de storm staat, komt ook haar link met het drugsmilieu naar boven drijven. Haar ex-vriend - die dinsdagochtend ook werd opgepakt - is een veroordeeld drugsdealer, en volgens politiebronnen voerde de politie eerder al een huiszoeking bij haar uit in kader van een drugsonderzoek. In Lommel gonst het al maanden van de geruchten over haar persoonlijk gebruik. Bij de socialisten waren ze op de hoogte van die geruchten. Had sp.a-Lommel de schepen van Kinderwelzijn eerder uit de partij moeten zetten? "Achteraf is dat gemakkelijk", reageert Peter Vanvelthoven. "Maar wij hoorden die geruchten ook. We confronteerden haar er telkens mee, maar wat doe je als iemand alles ontkent met het hand op het hart? We nemen ook geen beslissingen louter op basis van geruchten."





Gebroken en emotioneel

Over haar toenmalige vriend Y.B. eiste Vanvelthoven destijds een gesprek met de schepen. "Maar die relatie bleek stopgezet. Ze was opgelucht. Hoe die situatie momenteel zat, weet ik niet. Feit is dat er bij veel mensen een vertrouwensbreuk is ontstaan. Zowel binnen de partij als naar haar kiezers. Het is aan haar om dat te herstellen. Donderdag had ik haar aan de lijn. Ze klonk gebroken, zeer emotioneel."





"Woensdag was geen gemakkelijke dag, want ik heb altijd graag samengewerkt met Anick", zegt eerste schepen Kris Verduyckt. "We moeten nog gaan samenzitten om te bespreken wat er op korte termijn zal gebeuren."





Bevoegdheden

Verduyckt neemt nu de bevoegdheden van Berghmans over. Het gaat dan om Evenementen, Dierenwelzijn en Het jonge kind. Hoe dan ook is het duidelijk dat er voor Berghmans geen politieke toekomst meer is weggelegd: "Ze wordt verdacht van zware feiten. Ik hoop dat ze gelijk heeft en onschuldig is. Ik zie haar die dingen in elk geval niet doen, maar de perceptie heeft ze nu tegen. In de politiek wordt voor haar een moeilijk verhaal."





Oppositieraadslid Karel Wieërs (N-VA) vindt dat zijn collega de juiste beslissing genomen heeft. "Het verwondert me dat ze beweert niets met de feiten te maken te hebben. Hoe dan ook zijn haar banden met het drugsmilieu voldoende om als schepen af te treden. Wat mij het meest stoort is dat de burgemeester niet op lange termijn gehandeld heeft én dat hij toch naar het WK voetbal ging, terwijl hij wist dat een schepen in de cel zat."