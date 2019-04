“Opgepast! Overstekende illegalen”: stad Lommel dient klacht in tegen plaatsers 41 borden met haatdragende boodschappen Birger Vandael

01 april 2019

14u09 0 Lommel De afgelopen dagen zorgde de aanwezigheid van de vluchtelingen aan het Parelstrand opnieuw voor verdeeldheid in Lommel. 41 borden met het opschrift “Opgepast! Overstekende illegalen” werden verspreid en vervolgens verwijderd.

De borden werden zondagochtend door verschillende inwoners opgemerkt. Meteen werden de stad en de politie op de hoogte gebracht en met de hulp van vrijwilligers waren de borden in de buurt van het Parelstrand snel weer verdwenen. Op verkeerspalen werden dan weer boodschappen als “Stop Islamisering” aangetroffen op stickers. Men probeerde ook deze in de mate van het mogelijke op te ruimen.

Voorpost ontkent

De extreemrechtse organisatie Voorpost ondertekende enkele van de boodschappen. Vorige week protesteerden leden ook al voor de start van de gemeenteraad tegen de problematiek van de vluchtelingen aan het Parelstrand. De Limburgse afdeling van de extreemrechtse organisatie Voorpost ontkent de betrokkenheid bij de verkeersborden. “Er zijn ondertussen meerdere actiegroepen actief in Limburg en Vlaanderen. De enige actie die wij hebben gedaan, is het protest aan het gemeentehuis vorige week. De acties die wij doen, daar staan we openlijk achter”, vertelt Emmanuel Maris.

Het stadsbestuur veroordeelde al formeel de acties. Eerste schepen Peter Vanderkrieken (CD&V) is verontwaardigd door de manier van actievoeren en vindt het zeer ongepast dat kinderen worden geviseerd. Ook burgemeester Bob Nijs (CD&V) betreurt dat het Parelstrand op deze manier in een slecht daglicht komt. Hij diende bij de politie een klacht in tegen onbekenden.

Opvallend hoe in Lommel de ruim 800 vluchtelingen voor polemiek zorgen. De gemoederen zijn nog extra verhit, sinds bleek dat het centrum niet op 31 maart maar wel op 31 augustus zou sluiten. Vorige maand was er even sprake van toegenomen diefstallen en vandalisme in de tuinen van omwonenden. Volgens schepen Vanderkrieken ging het om een vorm van “georganiseerde criminaliteit”. “Er waren meer diefstallen en vooral de lokale supermarkten ondervonden last van bepaalde vluchtelingen. Die hadden het vooral op gebruikershoeveelheden gemunt, vaak in de vorm van sterke drank.” Acht personen onder deze probleemgroep werden intussen uit het centrum geweerd.

Aan de andere kant zijn er ook inwoners die zich juist achter de vluchtelingen scharen. Denk maar aan het project ‘945 in beeld’ dat de vluchtelingen een gezicht wil geven.