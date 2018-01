"Nieuw stadion tegen eind 2019" PROJECTONTWIKKELAARS BUIGEN ZICH OVER STADIONDOSSIER LOMMEL SK BIRGER VANDAEL

02u47 0 Birger Vandael Het huidige Souvereinstadion van Lommel tijdens het seizoen 2016-2017, het laatste jaar van Lommel op profniveau. Lommel Enkele jaren geleden werd aangekondigd dat er in 2019 een gloednieuwe voetbaltempel in Lommel zou moeten staan. Niet alleen zou Lommel SK hier aantreden, ook enkele winkels zouden hun intrek kunnen nemen in het complex. Waar het stadion destijds met trommelgeroffel werd aangekondigd, wordt er nu al maanden in stilte achter de schermen gewerkt.

In september 2015 werd door - toen nog - Lommel United aangekondigd dat het nieuwe stadion zou moeten verschijnen op de site Eynderheide tussen de Duinenstraat en de Vlasstraat. Als voorbeeld werd Stayen genoemd, want de club wilde gaan voor een multifunctioneel stadion met nevenfuncties in de vorm van horeca, kantoren, een fitnessruimte en een dancing. "Kledingwinkels zijn niet mogelijk, want de winkels mochten geen concurrentie vormen voor het stadscentrum", verduidelijkte schepen van Stadsontwikkeling Walter Cremers (sp.a). Voorzichtig werd er gesproken over een opening in 2018. In februari 2016 kwam er het goede nieuws dat Minister van Sport Muyters (N-VA) een subsidie van 1,19 miljoen euro in petto had voor de groen-witte spaarpot. Ruim een half jaar later, in september 2016, kwam er plots het bericht dat de locatie van het stadion veranderd was. Tegenover het diagnosecentrum en naast McDonald's is er immers een groot stuk braakliggend gebied waar dit voetbalstadion perfect zou passen. Het grote voordeel van de locatie aan de Ringlaan zou de verhoogde zichtbaarheid zijn, maar het stadion is er ook erg vlot bereikbaar via verschillende wegen.





RV Een beeld van hoe het Lommelse voetbalstadion er zou gaan uitzien.

Miniversie Eurostadion

En toen werd het weer stil. "We zijn begin 2018 en er is amper sprake van de bouw", stelt een supportersgroep van Lommel SK ongerust. "Het enige wat we nog hoorden, is het gerucht dat Decathlon een vestiging zou openen in het nieuwe stadion. Er wordt maar weinig gecommuniceerd naar de supporters en dat is niet hoopgevend als je weet dat een voetbalcomplex niet op één dag gebouwd wordt. We vrezen dat het voetbalstadion van Lommel SK een miniversie wordt van het Eurostadion."





Financieel haalbaar

Voorzitter Kerkhofs heeft gelukkig goed nieuws voor de fans: "We hebben aanvankelijk veel onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van het project en er is zeker voldoende interesse om het stadion te bekostigen. Het dossier aan de Ringlaan heeft absoluut onze voorkeur op de verbouwing van het huidige stadion. We willen de supporters immers voetbal in een aantrekkelijk decor aanbieden. Momenteel zijn de gesprekken met kandidaat-projectontwikkelaars lopende. Zij moeten zich bezighouden met het private gedeelte van het project. We hopen ten laatste in maart een keuze te maken op dit vlak. Dit gaat echt over het niet-voetbalgerelateerde gedeelte van het stadion. Dat is toch drie vierde van het hele dossier. Het gaat dan bijvoorbeeld over de commerciële kant en het bureaugedeelte."





Subsidie is belangrijk

Ook wat betreft de beloofde subsidie behoudt Kerkhofs de goede hoop. "De subsidie komt in orde als het voetbalgerelateerde aspect - één vierde van het dossier dus - voor eind 2019 operationeel is. Dat weten de projectontwikkelaars en zij houden daar rekening mee. Ik sluit niet uit dat ze elders opportuniteiten zien en extra tijd zullen vragen, maar dat bedrag is belangrijk." Het worden dus boeiende tijden voor de supporter van SK Lommel. In nauwelijks twee jaar kan de huidige leider van de Amateurliga terug een profploeg worden en een nieuwe thuis krijgen.