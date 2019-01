“Mensen nemen impulsiever dier in huis door sociale media” Aantal afgestane dieren neemt niet toe, aantal baasjes wel Birger Vandael

14 januari 2019

17u26 0 Lommel Het Dierenasiel van het Antwerpse Wommelgem stelde recent vast dat het steeds minder dieren moet opvangen door de sociale media. Een tendens die men niet als positief ervaart. Daarop trok onze krant naar Noodasiel Lommel om asielverantwoordelijke Johnny Laurent dezelfde vragen voor te schotelen. “Er is bij ons geen daling van het aantal afgestane dieren, maar we merkten wel op dat de dieren meestal al meerdere baasjes hebben gehad”, laat hij weten.

Iedereen kent de gevolgen van de opkomst van sociale media voor het houden van dieren wel. Wanneer iemand niet meer voor een dier kan zorgen, plaats men dat op sociale media. Op die manier word je als potentieel baasje – of je dat nu wil of niet – geconfronteerd met het mogelijk houden van dieren. In Wommelgem suggereerde men dat mensen via sociale media impulsiever beslissen om een dier in huis te halen. “Ik ben het eens met het feit dat mensen nog steeds impulsief een dier aanschaffen en dat de sociale media daar een invloed op hebben”, verduidelijkt Laurent.

Nadelige annonces

Laurent vindt dit geen goede evolutie. “De sociale media kunnen zeer nuttig zijn in gevallen van verloren gelopen dieren, oproepen voor sponsoring van erkende dierenasielen en hulp bij plaatsing vanuit een asiel, maar de oproepen of de “annonces” om een dier onder particulieren te verhandelen zijn meestal erg nadelig voor het betrokken dier.

Enkel voor de aandacht

Ter illustratie van de situatie anno 2019 herinnert Laurent zich het verhaal van een Duitse Herder die moest worden herplaatst. “Mensen uit Lommel hadden een ‘annonce’ uit Nederland gezien en gingen erheen. Diezelfde dag nog namen ze de hond over, maar in de namiddag stonden ze al bij ons om hem af te staan. Het klikte immers niet met het kindje thuis.Teveel merken we dat dergelijke – vermeende dierenvrienden – via sociale media hun inzet in de kijker willen plaatsen, maar dat enkel doen voor de aandacht en niet om het betrokken dier te willen helpen.”

In totaal kwamen in Noodasiel Lommel in 2018 91 honden binnen, waarvan 45 honden waren afgestaan. Daarnaast kwamen ook 396 katten binnen, waarvan 80 waren afgestaan. In Natuurhulpcentrum Opglabbeek spreekt men van 8.001 opgevangen dieren en een stijgende lijn in dat aantal. “Blij worden we niet van het record”, klonk het daar. “Al betekent het anderzijds wel dat al deze dieren werden opgevangen en verzorgd.” Het is dus duidelijk dat sociale media de dieren in nood voorlopig niet bepaald helpen. Gelukkig zijn er de noodasielen en natuurhulpcentra om de dieren te helpen.