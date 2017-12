"Dossier groot scherm is één leugen" PROCEDURE VOOR UITZENDEN WK VOETBAL MOET OVERGEDAAN WORDEN BIRGER VANDAEL

De afgelopen maanden werd in Lommel serieus gekibbeld rond het uitzenden van het WK voetbal 2018 op groot scherm. Op 3 oktober keurde het stadsbestuur een lastenboek goed, maar na een klacht, besloot de gouverneur dat dit lastenboek moet worden aangepast. De procedure wordt dus volledig heropgestart.

Twee partijen hebben nadrukkelijk hun zinnen gezet op de uitzendrechten van het WK voetbal. Enerzijds is er evenementenbureau 'Muchos Eventos', dat in 2016 reeds het EK voetbal uitzond op een groot scherm op het Hertog-Jan Plein. Anderzijds is er evenementenorganisator Filip Hendriks, die eveneens al de nodige ervaring in het vak heeft. Lommel stelde een lastenboek op om te bepalen wie de organisatie van de uitzending op grote scherm op zich kan nemen. Eind oktober ontstond er op de Lommelse gemeenteraad echter ophef rond dit dossier.





Op maat geschreven

Oppositieraadslid Karel Wieërs (N-VA) gaf het stadsbestuur een veeg uit de pan. "Na een klacht van Filip creëerde de stad een lastenboek op maat van Muchos Eventos. Filip moest in drie weken tijd een volledig plan rond veiligheid, VIP-zone en financiën uitschrijven en dat was voor hem onmogelijk. Pure vriendjespolitiek, de mensen van Muchos Eventos bevinden zich gewoon aan dezelfde kant van het politiek spectrum als het stadsbestuur. Dezelfde voorkeursbehandeling is er trouwens ook geweest bij de organisatie van Kinderstad.Schepen Verduyckt kent hiervoor de juiste mensen", briest Wieërs.





"Dit is stemmingmakerij", reageert Verduyckt (sp.a). "Voor Kinderstad ben ik helemaal niet bevoegd en wat betreft het uitzenden van het WK voetbal: Filip heeft drie weken de tijd gekregen. Ik ga ervan uit dat hij wist wat hij ging doen, maar blijkbaar was die periode toch te kort. Er hangt een rare sfeer rond het dossier, maar wij geven niemand een stapje voor."





Hendriks stelde zelf een volledig dossier samen over de werking van de stad. Hij toont onder meer een mail van 21 september waarin hem reeds bevestigd werd dat Muchos Eventos de uitzendrechten van het WK verworven had. "Daarover heeft men vanuit de stad gelogen tegen de gouverneur, want die verwierp mijn klacht, omdat de uitspraken zogezegd voorbarig waren", stelt Hendriks. "Bij het EK 2016 gebeurde de toewijzing trouwens zo'n zeven maanden op voorhand. Nu dienden de concurrenten een jaar op voorhand al hun dossier in en zo waren ze iedereen te snel af. Ik was bezig met een plan, waarbij er veel aandacht was voor de omkadering van de uitzendingen, maar kreeg plots te horen dat ik te laat was. Dit dossier zit vol vriendjespolitiek, leugens en gesjoemel."





Hoogstaand aanbod

De gouverneur vraagt nu verduidelijking. "De voornaamste bezorgdheid van het bestuur blijft zoals voorheen dat aan de Lommelse bevolking een kwalitatief hoogstaand aanbod kan worden gedaan van de rechtstreekse uitzending van de voetbalwedstrijden van het WK 2018", klinkt het in een officieel bericht van de stad.





"Wij hebben alleen de aanbesteding ontvangen en zo goed en kwaad mogelijk een dossier ingediend", reageren de heren van Muchos Eventos. Nu blijkt dat dit opnieuw moet gebeuren op basis van een ander lastenboek en daar gaan we wederom onze uiterste best voor doen."





Geen vertrouwen meer

Hendriks zelf heeft naar eigen zeggen weinig zin meer in het opstellen van een nieuw dossier. "In 2016 kreeg Muchos Eventos al het EK terwijl hun exacte uitwerking nog niet eens op papier stond. Ook nu werden ze duidelijk bevoordeeld. Ik vertrouw de stad niet meer."