"Dieren 's namiddags aan lot overgelaten" EX-VRIJWILLIGERS NOODASIEL PROTESTEREN TIJDENS GEMEENTERAAD BIRGER VANDAEL

28 maart 2018

02u48 0 Lommel Het rommelt in Lommel: ex-vrijwilligers van het noodasiel op Maatheide zijn ontevreden over de wijze waarop wordt omgegaan met de dieren. Gisteren daagden een dertigtal actievoerders op tijdens de gemeenteraad. Volgens schepen van Dierenwelzijn Anick Berghmans (sp.a) werden er echter geen inbreuken op de dierenwelzijnswet vastgesteld.

De discussie loopt al enkele maanden. "We zijn al van vorig jaar in maart bezig en op 9 augustus 2017 werd een eerste dossier binnengebracht bij het gemeentebestuur", legt woordvoerder van het protest Anke Beysen uit. Zij verduidelijkt de inhoud van kritiek: "de dieren lijden omdat ze te lang in hun hokken moeten zitten en er niet meer men hen gewandeld mag worden. Ook in de namiddag vervelen de dieren zich en worden ze aan hun lot overgelaten", gaat Beysen verder. Anderen spreken van fraude met overheidsgeld. "Het geld dat naar de dieren moet gaan, gaat naar het bestuur", riep een vrouw door de zaal. "Op 20 november werden plots drie vaste medewerkers ontslagen omdat het bestuur van het asiel geen vertrouwen meer in hen had. Dit was het moment waarop dit bestuur volgens ons in de gaten kreeg dat er iets aan het mislopen was", klinkt het verder aan de zijde van het protest.





Bemiddelaar

Omwille van de groeiende onvrede stelde de stad een onafhankelijke bemiddelaar aan. "Er zijn verschillende gesprekken geweest, maar helaas is de bemiddeling afgesprongen met als reden dat op basis van aangepast huishoudelijk reglement een aantal vrijwilligers niet meer aanvaard werden in het asiel", lichtte Berghmans toe op vraag van oppositieraadslid Karel Wieërs (N-VA).





Bij het Noodasiel spreekt men van "halve waarheden en platte leugens." "We willen nog steeds verwaarloosde dieren zo snel mogelijk een gouden mandje bezorgen, maar boksen tegen wettelijke beperkingen. Een asiel kan nooit een thuis vervangen. We willen de dieren gezond maken en hen sociaal met de mens laten zijn. Onze mensen zetten zich onvoorwaardelijk in voor de dieren, zonder foto's te maken of met slijk te gooien. Dit is zeker geen oord van verderf voor de dieren", klinkt het in een officiële reactie.





De protestvoerders willen dat het huidig bestuur buitenvliegt en een nieuwe vzw overneemt. Berghmans geeft echter aan dat het gemeentebestuur de concessie niet zal beëindigen: "We voeren gesprekken met beide partijen. Als het asiel zodanig zou worden uitgebuit dat er een opzegging kan zijn, zouden we zeker onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben alle klachten opgevraagd en doorgestuurd naar de FOD Dierenwelzijn, maar na inspectie werden er geen inbreuken vastgesteld."