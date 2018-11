“Davy stond altijd voor iedereen klaar” Familie en vrienden geschokt na tragisch verkeersongeval Marco Mariotti

27 november 2018

18u12 9 Lommel De 36-jarige Davy Beliën uit Lommel is dinsdagochtend om 7.40 uur om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeval. De man reed op zijn motorfiets en botste frontaal op een bestelwagen. Over de precieze omstandigheden bestaat nog geen duidelijkheid. “We kunnen het niet geloven", klinkt het bij vrienden.

Rond iets over half acht reed Davy over de Achelsendijk in Neerpelt. Het was nog donker toen het plots misliep. Om nog onduidelijke reden botste de Lommelaar met een zwarte bestelwagen. Volgens de politie maakte één van de twee rijtuigen een inhaalmanoeuvre, maar over de exacte omstandigheden kon nog niemand een uitspraak doen. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om alles te onderzoeken.

Voor de vrienden van Davy komt het overlijden bijzonder hard aan. “Davy was als een broer voor mij”, vertelt Robin. “Hij stond zo vaak voor mij klaar. Het is niet te begrijpen.”

Op sociale media regende het gisterenavond steunbetuigingen. “We hebben mooie tijden meegemaakt”, zegt Roul. “Je had vaak zin in een feestje, maar voor een serieuze babbel was je ook altijd te vinden.” Ook de collega’s in Achel zochten steun bij elkaar toen ze het nieuws hoorden.

Honda

Davy was blijkbaar op weg naar zijn werk in Achel. Daar was hij beroepslasser. De man had een passie voor wagens en motoren. Hij had zelf een Honda die hij met veel zorg onderhield. De motor raakte zwaar beschadigd door de hevige klap.