‘Cirque Du Soir' pakt uit met nieuw Lommels feestconcept Birger Vandael

28 november 2018

00u09 0 Lommel Op zaterdag 15 december zal in Zaal Commerce een nieuw feestconcept haar intrede maken in Lommel. ‘Cirque Du Soir’ pakt uit met een retro editie van formaat. “Het was tijd om opnieuw klassevolle events naar de stad te brengen”, stelt organisator Jayy Van Asten.

Cirque Du Soir kon enkele grote namen strikken. Op de affiche staan onder meer Pat Krimson (bekend van 2 Fabiola en Atmoz) en Jones & Stephonson, gekend van de mega-hit The First Rebirth’. Ook Seelen, Wout, Jimmy Goldschmitz , Chris en Steven L & Wessss doen in het wereldje zeker lichtjes branden. “Er was niets meer te beleven voor onze jeugd en tweede generatie in Lommel, dus hebben we onze koppen samengebracht om een leuk concept te lanceren. We hopen hiermee opnieuw een leuke ontmoetingsplaats te creëren voor iedereen die een gezellig avondje wil stappen”, is Van Asten ambitieus. De deuren gaan midden december open om 21 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en zijn onder meer in Frituur Njam Njam (Lommel, Broodjeszaak Panini (Mol) en ’t Pittig Baguetje (Overpelt) te verkrijgen, alsook online via www.cirquedusoirlommel.eventsquare.co/.