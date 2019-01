Zware rookontwikkeling bij brand in woning aan Oude Bruglaan Kristof Pieters

04 januari 2019

17u12

De brandweer van Lokeren werd vrijdag rond 13 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Oude Bruglaan. De brand was snel onder controle. Over de oorzaak is nog niks bekend. De woning werd na afloop van de bluswerken geventileerd omdat er wel een zware rookontwikkeling was geweest. Eén persoon geraakte hierdoor bevangen en werd voor controle op rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de bluswerken was de Oude Bruglaan voor een korte tijd afgesloten voor het verkeer.