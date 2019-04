Zware brand verwoest woning in Eksaarde Dorp Kristof Pieters

18 april 2019

18u48 4 Lokeren In Eksaarde Dorp heeft donderdagmiddag een zware brand gewoed in een rijwoning. Er vielen geen gewonden maar de schade is aanzienlijk.

Het vuur ontstond donderdagmiddag rond half 3 in een rijwoning in Ekaarsde Dorp, rechtover de supermarkt Spar. Het waren de buren van het gezin die de rook opmerkten en de bewoners op tijd konden verwittigen. Ze konden het huis tijdig verlaten. Op dat moment woedde het vuur op de eerste verdieping maar het sloeg al snel door naar het dak. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde was de brand al uitslaand. Ook het dak van de buren liep schade op. De brandweer van Lokeren moest een hele tijd blussen om het vuur onder controle te krijgen. De woning werd wel nagenoeg volledig verwoest. De aanpalende huizen konden grotendeels gevrijwaard worden. Over de precieze oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Tijdens de bluswerken was er een tijd lang geen doorgaand verkeer mogelijk in Eksaarde Dorp.