Zonnekloppers genieten op terras Bar Bazaar 09 april 2018

Lokeren Na enkele jaren leegstand is er opnieuw leven in het horecapand van het vroegere De Kroon en Bara Mundo.

Kevin Bracke en Cedric Pattyn heropenden de zaak zopas als Bar Bazaar. Met de medewerking van brouwerij Haacht staken ze het pand in een nieuw kleedje met de uitstraling van een oud brouwershuis. Bar Bazaar is een gezellig praatcafé met een gevarieerd drankenaanbod dat je kan combineren met een lekkere tapas- of bierplank. In de namiddag wordt er ook taart met verwenkoffie geserveerd. Eén van de grote troeven van de zaak blijft ook het zonnige terras.





Door de gunstige ligging op de Markt kan je er bijna een hele dag genieten van de zonnestralen. Dat zijn de Lokeraars niet vergeten, want afgelopen zaterdag vonden ze massaal de weg naar Bar Bazaar. (YDS)