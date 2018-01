Zoektocht naar Wim Van Renterghem levert niks op 02u36 0

De zoektocht op de Schelde in Schellebelle naar de vermiste Wim Van Renterghem (50) uit Lokeren is ook zaterdag zonder resultaat afgesloten.





De Cel Vermiste Personen van de federale politie, onder leiding van Alain Remue, speurde er dagenlang naar Wim met behulp van een sonarboot. Verschillende duikteams van brandweerzone Zuid-Oost-Vlaanderen gingen vrijdagnamiddag en zaterdagochtend het water in ter hoogte van het gehucht Aard. Een perimeter van enkele tientallen vierkante meters werd op een diepte van zo'n 5 meter minutieus afgezocht. "Op de sonarbeelden was een silhouet te zien dat leek op een lichaam met rondingen. Maar na grondig onderzoek en aftasting, bleek het een partij betonblokken te zijn", aldus commandant Eric Trogh van de Wichelse brandweer. "De actie wordt afgeblazen. Verder zoeken bij deze sterke stroming en zonder aanwijzingen, is zinloos", vertelt Alain Remue. Wim Van Renterghem, ook een MS-patiënt, was sinds vorige woensdag vermist nadat hij thuis was vertrokken voor een tocht met zijn ligfiets. Sindsdien ontbreekt elk spoor.





Wim is 1,85 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft blauwe ogen en is kaal. De dag van zijn verdwijning droeg hij een witte regenjas, een lange zwarte wielrennersbroek met één witte streep en witte wielrennerschoenen. Zijn ligfiets heeft een wit frame, aan de achterzijde is momenteel een oranje vlag bevestigd. De man heeft dringend medische zorgen nodig. Wie meer weet, kan dat melden op het gratis nummer 0800/30.300. (DVL)