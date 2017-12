Zoekactie met sonarboot naar vermiste ligfietser 02u30 0

De Cel Vermiste Personen van de federale politie heeft gisterenmiddag met een sonarboot de Schelde uitgekamd op zoek naar de 50-jarige Wim Van Rentergem, een MS-patiënt uit Lokeren. De zoekactie vond plaats op het traject tussen Wetteren en Wichelen. "We zoeken hier omdat er op deze plaats geen vangrail is tussen het jaagpad en de rivier", zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. "Met de sonar zijn we vooral op zoek naar zijn ligfiets, toch wel een apart exemplaar. Aangezien de man nu al geruime tijd niet meer gezien is, lijkt het water de meest gangbare hypothese, maar we sluiten nog altijd geen enkele piste uit. Het is echter een bijzonder moeilijke zoekactie omdat we geen enkel beginpunt hebben om te zoeken." Van Rentergem verdween vorige week woensdag nadat hij thuis in Lokeren vertrokken was voor een ritje op zijn ligfiets. De kans dat hij nog levend zal teruggevonden worden, lijkt steeds kleiner te worden. (PKM)