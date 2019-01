Zesdes SLC presenteren ‘Den Avond’ Redactie

22 januari 2019

Zoals de traditie het voorschrijft, brachten de zesdejaarsleerlingen van het Sint-Lodewijkscollege afgelopen weekend het totaalspektakel ‘Den Avond’ op de planken. Met een mix van toneel, muziek en dans brachten ze het publiek in vervoering. Het thema dit jaar was ‘Boeken toe’. De opbrengst van ‘Den Avond’ is bestemd voor twee nader te bepalen goede doelen: één organisatie uit Lokeren en een bovenlokaal goed doel.