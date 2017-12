Zes jaar cel voor misbruik dochtertje 02u33 38 Lokeren Een 31-jarige man uit Lokeren is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik van zijn eigen dochtertje. Hij kreeg daar nog eens twee jaar cel bovenop voor partnergeweld. De man is ook tien jaar ontzet uit zijn burgerrechten.

De Lokeraar, die militair is, zit sinds deze zomer in de cel. De zedenfeiten kwamen toen aan het licht, naar aanleiding van het dossier rond partnerwegeld. Op zijn computer en de smartphone hadden speurders immers een massa kinderporno aangetroffen. Beelden daarvan betroffen ook zijn eigen dochter. Het meisje was toen amper twee jaar oud.





De rechter tilde erg zwaar aan de feiten. "De beklaagde gebruikte zijn eigen dochter als seksobject", klinkt het in het vonnis. "En hij nam foto's, zodat hij het later nog een keer kon herbeleven. De impact van dergelijke daden op een jong leven zijn enorm."





Geladen wapen

De man bleek overigens al sinds zijn tienerjaren geobsedeerd door kinderporno. Hij volgde al eens een gespecialiseerde behandeling, maar die had niet het gewenste effect gehad. Omdat de rechter vindt dat de maatschappij moet beschermd worden tegen iemand zoals deze man, oordeelde die heel streng en sloot een straf met uitstel uit.





Het partnergeweld dateert van mei 2017.





De beklaagde, die de maanden voordien zijn vriendin al diverse klappen gaf, zocht de vrouw toen op haar werk op. Het slachtoffer kon vluchten en de politie verwittigen. Die onderschepte de man in zijn auto. Hij had een geladen pistool met 54 kogels en een dolk bij zich. Die had hij zonder toestemming meegenomen uit de legerkazerne. (DND)