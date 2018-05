Zara Larsson krijgt herkansing op Grote Kaai 05 mei 2018

02u26 2

Na haar annulatie vorig jaar doet de Zweedse popsensatie Zara Larsson op zondag 12 augustus een nieuwe poging om de Lokerse Feesten in vuur en vlam te zetten. Ze krijgt op de affiche van die dag het gezelschap van de Amerikaanse Trap topper Gucci Mane, de Britse hitmachine Clean Bandit én de Nederlandse sensaties Lil' Kleine en Sevn Alias! Ook in de Red Bull Elektropedia komt er die avond een urban line-up, de eerste namen daarvoor volgen later. Meer informatie en tickets kan je vinden op www.lokersefeesten.be. (YDS)