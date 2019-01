Zamanstraat krijgt nieuwe kasseilaag Yannick De Spiegeleir

21 januari 2019

In de Zamanstraat zullen de opritten van huisnummer 1 tot huisnummer 51 de komende weken niet bereikbaar zijn. Op vrijdag 25 januari en maandag 28 januari zal de betonnen verharding doorgetrokken worden tot aan de Hoogstraat. De timing is ook onderhevig aan weerverlet omdat het niet mag vriezen of fel mag regenen. Na aanleg van de betonverharding zal er overgegaan worden tot aanleg van de kasseiverharding vanaf huisnummer 51 richting Hoogstraat. Na de aanleg moet dat deel van de Zamanstraat een week uitharden en is de straat niet toegankelijk voor autoverkeer.