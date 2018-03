Zakken met dode cannabisplantjes gedumpt 07 maart 2018

De natuurwachter van de stad Lokeren heeft in de Vogelzangstraat enkele plastic zakken gevonden die gevuld met potgrond en dode cannabisplantjes. De politie van Lokeren kwam ter plaatse om alles in beslag te nemen. De 'hobbytuinder' die de plantjes had achtergelaten, had duidelijk toch geen groene vingers. (PKM)