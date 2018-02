Yoika De Pauw wil medaille op BK meerkamp 01 februari 2018

02u29 0 Lokeren Wie dacht dat er na het KVV even een adempauze kwam heeft het mis. Dit weekend staat met het BK meerkamp opnieuw een belangrijk kampioenschap op de kalender. Yoika De Pauw is er een week na haar Vlaamse titel in het kogelstoten opnieuw bij.

Atletiek

"Ik won met een worp van 13m62. Daarmee bleef ik slechts 3cm van mijn record. Niet slecht zo vlak na de examens", vertelt De Pauw. Zondag zou ze graag weer op het podium staan. "Met Hanne Maudens en Noor Vidts erbij is een hoog niveau verzekerd. Zij zijn normaal gezien sterker. Dat schrikt me niet af. Ik vind het leuk dat ze ook meedoen. Dat komt de motivatie alleen maar ten goede. Hopelijk haal ik het podium. Vorig jaar totaliseerde ik 3768p. Als alles meezit kan ik beter doen. De vorm is goed, maar het valt af te wachten hoe fris ik nog zit na de examens. In de 60m horden en het kogelstoten gaat het steeds beter en ook hoog-en verspringen zullen wel op niveau zijn. Rest me nog de 800m. Niet mijn lievelingsnummer maar aangepaste trainingen zouden moeten renderen." (XRE)