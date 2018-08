Wrap chili con carne: "Smakelijk, maar niet praktisch" Lokerse Feesten 07 augustus 2018

02u33 0

Omschrijving





Wrap chili con carne hot & spicy met gebakken gehakt, rode ui, look, paprika, tomaten, maïs, rode bonen en kruiden.





Smaak





"Lekker veel groentjes die met zorg bereid zijn. De vulling van de wrap is echt lekker, al vind ik die niet overdreven hot & spicy. Voor mij mocht het wat pikanter, maar voor Connie is het dan weer pikant genoeg dus dat is misschien persoonlijk. Het is een festivalhap die ik zelf ook zou kiezen. Ideaal om een feestavond in te zetten of om een avond af te sluiten. Smakelijk, maar helemaal niet praktisch om te eten. De wrap is zo breed opgerold dat de vulling er meteen uitvalt. Een optie is om het met een vorkje te eten, maar dan eet je wrap zonder vulling."





Hoe zou jij het aanpakken?





"De wrap anders oprollen zodat je er gewoon in kan bijten zonder al te veel te morsen."





Prijs - kwaliteit





6 euro. "Prijs-kwaliteit is dat zeker in orde. Lekker en genoeg gegeten voor niet overdreven veel geld."





Score





8/10