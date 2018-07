Woning doorzocht 24 juli 2018

02u38 0

Zondagnacht werd een inbraak vastgesteld in de Bakkerstraat in Lokeren. Aan de achterzijde van de woning werd een raam opengebroken. Het hele huis werd doorzocht. Het nadeel is voorlopig nog onduidelijk. Er werd ook ingebroken in een handelszaak langs de Zelebaan. De dader raakte binnen door een slot uit te boren. Ook hier is het nadeel nog niet bekend. (PKM)