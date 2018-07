WK op groot scherm op Markt 05 juli 2018

De stad Lokeren zendt de volgende match van de Rode Duivels op het WK uit op groot scherm. Dat doen ze samen met de lokale horeca op het marktplein. Daar wordt een groot scherm geplaatst. Op vrijdag 6 juli werken Den Bokser en Falstaff mee aan de organisatie ervan. Als de Belgen winnen tegen Brazilië, spelen ze opnieuw op dinsdag 10 juli. Ook dan wordt er een feestzone ingericht op de Markt. Spelen de Rode Duivels de finale of de kleine finale, dan worden ook die wedstrijden uitgezonden op groot scherm. Iedereen is welkom om samen de spannende momenten te beleven. Het is echter niet toegelaten om rugzakken mee te brengen naar de evenementen. Ook eigen drank en glas zijn niet toegelaten. Het terrein gaat telkens een uur voor de start van de uitzending open voor publiek. (KDBB)